20-августка карата аба ырайы

Эртең, 20-августта түнкүсүн өлкөдө жаан-чачын болбойт. Күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош облустарынын тоолуу райондорунда кыска мөөнөттүү жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт.
Аба ырайынын температурасы:
Чүй облусу түнкүсүн: +12...+17°C, күндүз: +31...+36°C
Талас облусу түнкүсүн: +9...+14°C, күндүз: +27...+32°C
Баткен облусу түнкүсүн: +16...+21°C, күндүз: +32...+37°C
Ош, Жалал-Абад облустары түнкүсүн: +14...+19°C, күндүз: +32...+37°C
Ысык-Көл облусу түнкүсүн: +10...+15°C, күндүз: +22...+27°C
Нарын облусу түнкүсүн: +6...+11°C, күндүз: +25...+30°C
Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн: +15...+17°C, күндүз: +33...+35°C.