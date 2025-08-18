19:14
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
19-августка карата аба ырайы

19-августта түнкүсүн Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде кыска мөөнөттүү жамгыр жаап, күн күркүрөйт, деп билдирди Кыргызгидромет. Күндүз Чүй, Ош облустарынын тоолуу райондорунда кыска мөөнөттүү жамгыр жаап, күн күркүрөйт.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн +12...+17 күндүз +28...+33

Талас облусунда түнкүсүн +8...+3 күндүз +26...+31

Баткенде түнкүсүн +13...+18 күндүз +28...+33

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +14...+19 күндүз +29...+34

Ысык-Көлдө түнкүсүн +9...+14 күндүз +21...+26

Нарында түнкүсүн +7...+12 күндүз +21...+26

Бишкек шаарында түнкүсүн +15...+17°, күндүз +29...+31 градуска жетет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340071/
