19-августка карата аба ырайы

19-августта түнкүсүн Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде кыска мөөнөттүү жамгыр жаап, күн күркүрөйт, деп билдирди Кыргызгидромет. Күндүз Чүй, Ош облустарынын тоолуу райондорунда кыска мөөнөттүү жамгыр жаап, күн күркүрөйт.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн +12...+17 күндүз +28...+33
Талас облусунда түнкүсүн +8...+3 күндүз +26...+31
Баткенде түнкүсүн +13...+18 күндүз +28...+33
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +14...+19 күндүз +29...+34
Ысык-Көлдө түнкүсүн +9...+14 күндүз +21...+26
Нарында түнкүсүн +7...+12 күндүз +21...+26
Бишкек шаарында түнкүсүн +15...+17°, күндүз +29...+31 градуска жетет.