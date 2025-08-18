11:24
Владимир Зеленский Вашингтонго келгендигин жарыялады

Украинанын президенти Владимир Зеленский америкалык кесиптеши Дональд Трамп менен жолугушуу үчүн Вашингтонго келди. Бул тууралуу украин лидери өзүнүн Telegram каналында билдиргендигин чет элдик ЖМКлар жазып чыкты.

Зеленскийдин айтымында, Трамп менен сүйлөшүүлөр 18-июлда, ал эми европалык лидерлер менен жолугушуу 19-июлда болот. Еврокомиссиянын төрагасы Урсула фон дер Лейен Зеленский менен анын «өтүнүчү» боюнча АКШга келүүнү пландаган. Анын айтымында, Ак үйгө «башка европалык лидерлер» да келет.

Трамп менен Зеленскийдин сүйлөшүүлөрү Вашингтондогу лидерлердин орус-украин чатагын жөнгө салуу боюнча ар кандай көз караштарын ачык айтышкан февралдан берки биринчи бетме-бет жолугушуусу болмокчу.

Жолугушуу ошондой эле Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин 15-августта Аляскада өткөн саммитинен берки биринчи жолугушуу болот. Ак үйдүн башчысы жолугушуунун жыйынтыгында эч кандай келишимге жетишилбегенин, бирок сүйлөшүүлөргө оң баа берилгенин билдирген.
