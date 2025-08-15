16-августка карата аба ырайы

Эртең, 16-августта Ысык-Көл облусунда түнкүсүн айрым жерлерде кыска мөөнөттүү жаан жаап, күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт.
Күндүз Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал-Абад облусунун тоолуу райондорунда кыска мөөнөттүү жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт, Жалал-Абад облусунун дыйканчылык аймактарында жана калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт.
Абанын температурасы:
Чүй облусунда түнкүсүн +13... +18, күндүз + 30...+35
Талас облусу түнкүсүн +9...+14, күндүз + 28...+33
Баткен облусу түнкүсүн + 17...+22, күндүз + 31...+36
Ош, Жалал-Абад облустары түнкүсүн +17...+22, күндүз + 31...+36
Ысык-Көл облусу түнкүсүн +10...+15, күндүз + 24...+29
Нарын облусу түнкүсүн +9...+14, күндүз + 26...+31
Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, Абанын минималдуу температурасы түнкүсүн +14...+ 26, күндүз абанын максималдуу температурасы + 29...+31.