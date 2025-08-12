10:55
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Кыргызча

Кыргызстанда дан эгиндеринин жарымынан көбү жыйналды

Кыргызстанда дан эгиндеринин жарымынан көбү жыйналды. Бул тууралуу Суу чарба, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, дан эгиндеринин 340,1 миң гектары жыйналды (жалпы аянты 678,4 миң га). Бул 50,1 пайызды түзөт. Көрсөткүчтөр былтыркыга салыштырмалуу ашып кетти.

Айыл чарба министрлиги 190,8 миң гектар аянттан буудай, 149,2 миң гектардан арпа жыйналганын белгилейт.

Ош облусунда жүгөрү жыйноого киришти, республика боюнча жашылча, коон, картошка жыйноо уланууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339242/
Кароо: 107
Басууга
Теги
Казакстандын Кыргызстанга буудай экспорту эки эсеге өстү
Буудай жана картошка көбүрөөк. Кыргызстанда жазгы талаа иштери башталды
Кыргызстанда кылкандуу дан эгиндеринин канчасы оруп-жыйналды?
Материалдык резервдер фонду 20 миң тоннадан ашык буудай сатып алды
Орус буудайы Борбор Азия өлкөлөрүнө Казакстандыкы катары сатылып келген
Буудайдын баасы бир жылда 40 пайызга жогорулады
Буудай талааларынын аянты 28 миң гектарга чейин кыскарат
Өзбекстан: дыйкандардан пландан ашык буудай алынууда
Акыркы эки жумада кумшекерге жана унга баа өстү
Кыргызстанда ун тартыштыгы жаралбайт
Эң көп окулган жаңылыктар
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
Бишкек ысык бойдон калууда. 11-13-августка карата аба ырайы Бишкек ысык бойдон калууда. 11-13-августка карата аба ырайы
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
Кыргызстандын эл&nbsp;артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды
12-август, шейшемби
10:54
Орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин Кыргызстанга расмий сапар менен келет Орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин Кыргызстанга расмий...
10:30
«Кыргыз почтасы» пенсия жана жөлөкпулдарды жеткирүүдө 2 пайыздык комиссия алат
10:05
Бүгүн кыргызстандык самбочулар Кытайда өтө турган Дүйнөлүк оюндарга катышат
10:01
Эл аралык эксперттер Кыргызстандын ветеринария тармагына баа беришет
09:38
Кыргызстанда дан эгиндеринин жарымынан көбү жыйналды
11-август, дүйшөмбү
16:09
Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды