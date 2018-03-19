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Культура

Кыргызстанец выиграл Международный конкурс оперных певцов в Италии

Наш соотечественник Орозбек Бакытов выиграл международный конкурс оперных певцов в Италии. Об этом ИА «24.kg» сообщил он сам.

Конкурс, организованный Римским оперным театром, проходил в городе Козенца 13-15 марта. В нем участвовали около 60 певцов со всего мира. Орозбек Бакытов победил в номинации «молодые артисты».

«В жюри были европейские оперные звезды, режиссеры, известные дирижеры и директора театров Италии. Во второй тур из 60 кандидатов прошли 15, и только семеро вышли в финал. Я выиграл в номинации и получил приглашение работать в Римском оперном театре», — рассказал он.

Орозбек Бакытов уже два года обучается в Международной музыкальной академии Рима в Милане. Выступает на сценах оперных театров в Италии.
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