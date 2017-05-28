Гран-при фестиваля «Лучший игровой фильм» завоевала картина «Завещание отца» кинорежиссеров из Кырызстана Бакыта Мукула и Дастана Жапара уулу. Об этом сообщает оргкомитет кинофорума.
Накануне в Чувашской государственной филармонии завершилась торжественная церемония закрытия X Чебоксарского международного кинофестиваля, посвященного кинематографу малых народов.
«В дни фестиваля более 15 тысяч телезрителей смогли посмотреть и оценить прекрасные работы мастеров киноискусства. Кинопоказы проходили с аншлагами. Это говорит о том, что люди хотят смотреть хорошее кино», — сказал глава республики Михаил Игнатьев.
Главный приз кинофестиваля — статуэтка «Анне» досталась кыргызстанским кинематографистам. Как отмечает оргкомитет фестиваля, «за истинно созидательный, объединяющий поколения и культуры народов мира, труд».
«Завещание отца» — фильм, в котором представлен молодой человек нового поколения, иного мышления. Серьезный, целеустремленный юноша думает, прежде чем что-то сказать или сделать. Молодой человек, который верен памяти отца. Ценой неимоверного эмоционального напряжения ему удается по пунктам выполнить задачу по восстановлению прав отца на добрую память в родном селе.
Ранее эта кинолента получила главный приз на кинофестивале в Монреале.