Гран-при фестиваля «Лучший игровой фильм» завоевала картина «Завещание отца» кинорежиссеров из Кырызстана Бакыта Мукула и Дастана Жапара уулу. Об этом сообщает оргкомитет кинофорума.

Накануне в Чувашской государственной филармонии завершилась торжественная церемония закрытия X Чебоксарского международного кинофестиваля, посвященного кинематографу малых народов.

«В дни фестиваля более 15 тысяч телезрителей смогли посмотреть и оценить прекрасные работы мастеров киноискусства. Кинопоказы проходили с аншлагами. Это говорит о том, что люди хотят смотреть хорошее кино», — сказал глава республики Михаил Игнатьев.

Главный приз кинофестиваля — статуэтка «Анне» досталась кыргызстанским кинематографистам. Как отмечает оргкомитет фестиваля, «за истинно созидательный, объединяющий поколения и культуры народов мира, труд».