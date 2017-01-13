В России выбирают кавээнщика года. Среди претендентов игроки «Азии MIX»

Российский портал приступил к итоговому голосованию в рамках IX ежегодной премии «Кавээнщик года». Отборочный этап определил лидеров в трех номинациях.

Среди претендентов на звание «Кавээнщик года» есть два игрока команды «Азия MIX» - братья Эльдияр и Эрмек Кененсаровы. В номинации «Кавээнщица года» представлена еще одна участница кыргызстанской команды – Ситора Фармонова.

Голосование продолжится до 16 января. Для того чтобы выбрать лучшего игрока Клуба веселых и находчивых, нужно вступить в группу «КВН для ВСЕХ» в соцсети «ВКонтакте».

На сегодня в номинации «Кавээнщик года» лидирует Эльдияр Кененсаров. У него 34,8 процента голосов. За Эрмека Кененсарова проголосовали 11,2 процента пользователей. А у Ситоры Фармоновой лишь 8,4 процента голосов.