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Культура

Афиша: чем заняться на выходных в Бишкеке

Сегодня пятница, а значит, пора подумать, чем заняться на выходных: тем более, синоптики обещают потепление.

У того, кто не успел сходить с ребенком на новогодний спектакль, есть шанс исправиться - «Красавица и чудовище», «Снежная Королева». Новое представление и в цирке.

Театры после утренников переходят к обычному режиму работы. Киноманам тоже есть что посмотреть. А для любителей активного вида отдыха - индийские танцы или поход от Союза пешеходного туризма Кыргызстана.

Афиша обновляется, чаще заходите по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/kultura/43135/
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