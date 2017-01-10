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Культура

Чемпион КВН Кыргызстана примет участие в международном фестивале «КиВиН»

Команда «Дипломаты» из Дипакадемии МИД КР - чемпион КВН Кыргызстана - 11 января отправится в Сочи на 28-й Международный фестиваль «КиВиН-2017».

«Мы отправляемся в Сочи не только на других посмотреть, но и себя показать. И в отличие от других отечественных команд нам руководство страны не помогало никогда и не помогает. Но мы все равно будем выступать за Кыргызстан!» - заявил президент ОО «КВН Кыргызстана» ведущий Евгений Акопян.

«Дипломаты» играют в клубе два года.

«Три команды от страны в Сочи - это здорово. Тем более что и «Позитифф-Политех» и многие ребята из «Жарайт сити» - это воспитанники КВН Кыргызстана, прошедшие нашу школу КВН. Так что фестиваль обещает быть интересным», - добавил Евгений Акопян.

  • С 10 по 23 января в Сочи пройдет 28-й Международный фестиваль КВН. На «КиВиН-2017» сделали заявку 640 команд, которые будут бороться за места в официальных лигах клуба веселых и находчивых. Команды, прежде не игравшие ни в одной из лиг, получат для своей презентации жюри лишь три минуты.
Ссылка: https://24.kg/kultura/42881/
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