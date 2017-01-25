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Криминал

Финансовые нарушения более чем на 2 миллиона сомов выявлены в Кыргызстане

В Кыргызстане выявлены финансовые нарушения на 2 миллиона 50,2 тысячи сомов в предприятии «Бишкекский санитарный полигон». Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты КР.

По ее данным, необоснованно выплачивалась доплата к должностному окладу за вредность работы на компьютере. Выплаты производились без аттестации рабочих мест на предмет определения степени вредности. Всего необоснованно выплачено 369,2 тысячи сомов.

Кроме того, директором предприятия А.Апазовым необоснованно устанавливалась доплата к заработной плате административно–управленческого персонала от 1,5 тысячи до 14 тысяч сомов ежемесячно. Данные выплаты не были предусмотрены сметой расходов и штатным расписанием предприятия. В результате за 2015 год необоснованно выплачено 625,9 тысячи сомов.

В ходе аудита также установлены факты необоснованного списания подотчетных сумм, выданных на приобретение дизтоплива, бензина, хлорки и другого на 1 миллион 16,7 тысячи сомов.

По результатам инвентаризации установлена недостача товарно–материальных ценностей на 14,2 тысячи сомов. Также выявлена недостача денежных средств в кассе на 34,8 тысячи сомов.

Установлены нерационально использованные средства на 283,6 тысячи сомов. Так, без каких-либо законных оснований работникам выданы талоны на бензин на 100,8 тысячи сомов для личного автотранспорта. Также израсходованы 193,9 тысячи сомов на содержание автомашины «Мерседес-Бенц», фактически обслуживавшей вице–мэра Бишкека.

Предприятие 24 апреля 2015 года заключило договор на сортировку твердых бытовых отходов с ОсОО «БСС Групп» с ежемесячной оплатой в размере 1,5 миллиона сомов. Вместе с тем вплоть до расторжения договора предприятием не было получено 7,5 миллиона сомов.

Материалы аудита переданы в Антикоррупционную службу ГКНБ КР.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/43826/
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