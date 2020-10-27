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Криминал

Задержана группа квартирных воров, состоящая из граждан Казахстана и Кыргызстана

Сотрудники службы криминальной милиции задержали преступную группу, подозреваемую в совершении серийных квартирных краж. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, группа воров состояла из трех человек: двух граждан Казахстана и одного кыргызстанца.

Их подозревают в совершении десятков квартирных краж в городе Бишкеке.

Так, 21 октября злоумышленники проникли в дом, расположенный на улице Матыева, откуда похитили денежные средства в сумме 100 тысяч сомов и золотые изделия.

Потерпевшие обратились с заявлением в милицию. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, УВД Ленинского района проводит досудебное расследование по статье 200 «Кража, совершенная группой лиц в крупном размере с проникновением в жилище» УК КР.

Подозреваемые, передвигаясь на автомашине, действовали по отработанной схеме: один из них оставался за рулем, двое проникали в дом, в основном похищая ювелирные украшения и денежные средства.

Накануне оперативниками проведены мероприятия, в ходе которой группа квартирных воров была задержана во время передвижения на автомобиле близ столицы.

Личности задержанных лиц установлены, ими оказались ранее неоднократно судимые Г.С., 1988 года рождения, и Ф.М., 1988 года рождения. Оба являются гражданами Казахстана, уроженцами Жамбылской области. Третий, Б.В., 1962 года рождения, гражданин Кыргызстана, житель Аламединского района Чуйской области.

В настоящее время осуществляется досудебное расследование по фактам краж имущества.

 
Ссылка: https://24.kg/kriminal/170921/
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