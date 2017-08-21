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Назначен руководитель Главного управления патрульной милиции Кыргызстана

Назначен руководитель Главного управления патрульной милиции Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, сегодня Каныбека Джумашалиева, ранее занимавшего должность начальника УВДТ МВД КР, представили коллективу.

Каныбек Джумашалиев — полковник милиции, родился 5 декабря 1965 года. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт, затем КГНУ по специальности «Юриспреденция».

В 1991 году начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного. Работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником ОВД Чуйского района, ОВД Сокулукского района, заместителем начальника ГУБДД МВД КР, начальником УВДТ МВД КР.

За время службы в ОВД Кыргызской Республики награжден ведомственными медалями.

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