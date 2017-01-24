07:45
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Кадры

Новых деканов выбрали в Кыргызском национальном университете. Список

В Кыргызском национальном университете имени Ж.Баласагына подвели итоги выборов деканов факультетов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Уточняется, что на 20 вакантных мест претендовали 43 человека. В голосовании участвовали 1 тысяча 154 преподавателя. Больше всего кандидатов (5) претендовали на должность декана факультета иностранных языков.

Выборы на факультете физики и электроники считаются не состоявшимися, так как оба кандидата набрали одинаковое количество голосов.

Список деканов факультетов

Название факультета

ФИО

1

факультет математики и информатики

Темиров Бекжан Кайыпбекович

2

факультет химии и химической технологии

Зарипова Анар Аскарбековна

3

факультет географии, экологии и туризма

Токторова Рыскул Алманбаевна

4

факультет биологии

Сулейманова Шафика Саматовна

5

кыргызско-европейский факультет

Береналиев Ызатбек Темирканович

6

факультет журналистики

Дуйшекеева Айна Талгарбековна

7

факультет международных отношений и востоковедения

Бейбутова Рысбюбю Алджанбаевна

8

факультет иностранных языков

Кадырбекова Памира Кадырбековна

9

факультет кыргызской филологии

Жайлообаев Бактыбек Алманбетович

10

факультет русской и славянской филологии

Сардарбек кызы Нурайым

11

факультет социально-гуманитарных наук

Камчыбек уулу Мырзабек

12

факультет государственного и муниципального управления

Базакеева Кундузгуль Жаманчаевна

13

Факультет управления и бизнеса

Керимкулова Меримкуль Кадыровна

14

экономический факультет

Кулова Эркин Усеналиевна

15

факультет информационных и инновационных технологий

Какишов Жылдызбек Каныбекович

16

педагогический факультет

Сулайманова Рахат Токтогуловна

17

кыргызско-китайский факультет

Апаева Софья Хусеиновна

18

факультет переподготовки и повышения квалификации кадров

Шамшиев Алайбек Бурканович

19

юридический факультет

Сманалиев Кынатбек Мойнокович
Ссылка: https://24.kg/kadry/43801/
просмотров: 1059
Версия для печати
Материалы по теме
В УВД Джалал-Абадской области новый начальник
В ОАО «Северэлектро» сменился руководитель
Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов
Завотделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана стала Айзада Субакожоева
Советником президента Кыргызстана назначили Миру Карыбаеву
Эльвиру Сариеву назначили заместителем главы аппарата президента Кыргызстана
Около 30 чиновников получили взыскания от премьер-министра Кыргызстана. Список
Заместителей министра образования и науки поменяли в Кыргызстане
Сапар Исаков стал первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана
Командующим Силами воздушной обороны Кыргызстана стал Кылычбек Айдаралиев
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom