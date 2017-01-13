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Председателем совета Евразийской экономической комиссии стал Олег Панкратов

Вице-премьер-министра Кыргызстана Олега Панкратова назначили председателем Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2017 году.

Отметим, в 2017-м председательство в органах Евразийского экономического союза перешло к Кыргызстану. О решении назначить Олега Панкратова главой Совета ЕЭК объявили сегодня.

«Основной задачей в рамках своего председательства в органах ЕАЭС в 2017 году Кыргызстан считает углубление экономической интеграции и снятие барьеров во взаимной торговле между государствами Евразийского экономического союза», – отметил Олег Панкратов.

По итогам заседания Совета ЕЭК планируются решения в сфере интеграции, промышленности и агропромышленного комплекса, энергетики, таможенного сотрудничества, торговли, информатизации, информационно-коммуникационных технологий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Ссылка: https://24.kg/kadry/43149/
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