07:46
+24
USD 67.14
EUR 73.13
RUB 1.20
Кадры

После выборов мэра Бишкека в муниципалитете произошли кадровые изменения

В структуре столичного муниципалитета после выборов мэра произошли кадровые изменения, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, исполняющим обязанности начальника управления социального развития назначена Нарынкуль Эшенкулова. С июня 2016 года по 10 января 2017-го она работала заведующей отделом соцразвития аппарата мэрии.

Временно исполняющим обязанности заведующего отделом социального развития назначен Айбек Давлетбаев, который ранее занимал должность главного специалиста отдела.

Предыдущий же начальник управления Замирбек Абылаев возглавит одну из столичных стоматологических поликлиник.
Ссылка: https://24.kg/kadry/43144/
просмотров: 444
Версия для печати
Материалы по теме
В УВД Джалал-Абадской области новый начальник
В ОАО «Северэлектро» сменился руководитель
Премьер-министр Кыргызстана освободил от должностей акимов трех районов
Завотделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана стала Айзада Субакожоева
Советником президента Кыргызстана назначили Миру Карыбаеву
Эльвиру Сариеву назначили заместителем главы аппарата президента Кыргызстана
Около 30 чиновников получили взыскания от премьер-министра Кыргызстана. Список
Заместителей министра образования и науки поменяли в Кыргызстане
Сапар Исаков стал первым заместителем руководителя аппарата президента Кыргызстана
Командующим Силами воздушной обороны Кыргызстана стал Кылычбек Айдаралиев
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom