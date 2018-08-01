Систему контроля за идентифицированными животными передали в Госкомсвязи

Обслуживанием информационной системы по контролю за идентифицированными животными займется Госкомитет информационных технологий и связи. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель директора Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Ашырбай Жусупов.

По его словам, ранее систему обслуживала французская компания. Но после окончания проекта она должна передать ее кыргызской стороне.

В Кыргызстане идентифицировали 1 миллион 676,4 тысячи голов скота. В информационную систему внесли 1 миллион 606,1 тысячи голов.

«Внедрили систему контроля сопроводительных ветеринарных документов. Ее интегрируем с электронными системами Казахстана и России. На сегодня более полмиллиарда голов скота мигрировали из района в район. Все их передвижения наши инспекторы контролируют с помощью системы. Кроме того, забой скота мы тоже регистрируем в системе», — рассказал Ашырбай Жусупов.