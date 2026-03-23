Экономика

Рубль стремительно падает, подешевели и другие валюты. Курс на 23 марта

Фото из интернета. Российский рубль за неделю потерял 5,67 процента стоимости

Все основные валюты подешевели по отношению к сому. Российский рубль продолжил стремительное падение, потеряв почти 2,5 процента за сутки. Доллар США прервал период стабильности и немного снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4479 сома (снижение на 0,0024 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,1672 сома (снижение на 0,68 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,44 сома, продажа — 101,42 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0332 сома (снижение на 2,44 процента). Очередное, четвертое подряд, обновление минимум марта и 2026 года. Столь низкий курс российской валюты последний раз фиксировался в апреле 2025-го.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,021 сома, продажа — 1,065 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1813 сома (снижение на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1633 сома, продажа — 0,1902 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,6685 сома (снижение на 0,43 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 13 сомов.

  • Четвертую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
