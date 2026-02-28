В Бишкеке прошел национальный конкурс брендов «Одно село — один продукт», который объединил производителей из всех областей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции.

По ее данным, представлено 57 наименований продукции, прошедших предварительный отбор в регионах. Каждая область представила лучшие товары. Продукция получила сертификаты регионального бренда, подтверждающие соответствие стандартам качества, уникальности и конкурентоспособности.

Первое место заняли «Дан куурай концентраты» производителя Нургуль Исаковой из Баткенской области. Серебро получила «Мисте печеньеси» Гульчехры Алиярoвой из Джалал-Абадской области. Бронзовую медаль присудили продукту «Хурма чипсилери», который представила Саидахон Октамова.

Еще 19 товаров отметили в специальных номинациях — «Лучшая категория», «Лучший региональный продукт» и «Самая активная область».

Самой активной признана Нарынская область — за системную работу с производителями и продвижение регионального бренда.