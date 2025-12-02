Задолженность стран перед ООН приблизилась к $1,6 миллиарда

Хронические задержки отчислений со стороны государств в бюджет Организации Объединенных Наций на общую сумму почти $1,6 миллиарда подрывают способность ООН эффективно функционировать. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, ООН завершила 2024 год с $760 миллионами неоплаченных взносов, большая часть которых остается непогашенной, и еще не получила $877 миллионов в виде взносов, причитающихся за 2025-й. Таким образом, общая задолженность составляет около $1,586 миллиарда.

Менее чем за пять недель до конца года только 145 из 193 государств ООН полностью оплатили свои взносы за 2025-й. Ряд ключевых плательщиков, включая США, еще не внес свои платежи, тогда как Китай оплатил всю сумму 29 октября. Россия тоже в числе тех, кто еще не оплатил свой взнос.

«Я неоднократно призывал страны платить взносы полностью и своевременно», — сказал генсек Антониу Гутерриш.

Отмечается, что регулярный бюджет ООН на 2026 год составит $3,238 миллиарда, что на $577 миллионов (15,1 процента) меньше, чем в 2025-м.

Планируется сократить 2 тысячи 681 должность, что составляет 18,8 процента от текущего уровня.

Специальные политические миссии также столкнутся с сокращением более чем на 21 процент по сравнению с уровнем этого года, главным образом из-за закрытия миссий и оптимизации персонала.

В целях экономии ООН планирует объединить обработку зарплаты в единую глобальную систему и создать общие административные центры в Нью-Йорке и Бангкоке.

Секретариат также рассматривает список функций, которые можно перенести в регионы с более низкими затратами. С 2017 года расторжение договоров аренды в Нью-Йорке уже сэкономило ООН $126 миллионов, а к 2028-му ожидается дополнительная экономия в $24,5 миллиона в год.