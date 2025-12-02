20:36
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Экономика

Задолженность стран перед ООН приблизилась к $1,6 миллиарда

Хронические задержки отчислений со стороны государств в бюджет Организации Объединенных Наций на общую сумму почти $1,6 миллиарда подрывают способность ООН эффективно функционировать. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, ООН завершила 2024 год с $760 миллионами неоплаченных взносов, большая часть которых остается непогашенной, и еще не получила $877 миллионов в виде взносов, причитающихся за 2025-й. Таким образом, общая задолженность составляет около $1,586 миллиарда.

Менее чем за пять недель до конца года только 145 из 193 государств ООН полностью оплатили свои взносы за 2025-й. Ряд ключевых плательщиков, включая США, еще не внес свои платежи, тогда как Китай оплатил всю сумму 29 октября. Россия тоже в числе тех, кто еще не оплатил свой взнос.

«Я неоднократно призывал страны платить взносы полностью и своевременно», — сказал генсек Антониу Гутерриш.

Отмечается, что регулярный бюджет ООН на 2026 год составит $3,238 миллиарда, что на $577 миллионов (15,1 процента) меньше, чем в 2025-м.

Планируется сократить 2 тысячи 681 должность, что составляет 18,8 процента от текущего уровня.

Специальные политические миссии также столкнутся с сокращением более чем на 21 процент по сравнению с уровнем этого года, главным образом из-за закрытия миссий и оптимизации персонала.

В целях экономии ООН планирует объединить обработку зарплаты в единую глобальную систему и создать общие административные центры в Нью-Йорке и Бангкоке.

Секретариат также рассматривает список функций, которые можно перенести в регионы с более низкими затратами. С 2017 года расторжение договоров аренды в Нью-Йорке уже сэкономило ООН $126 миллионов, а к 2028-му ожидается дополнительная экономия в $24,5 миллиона в год.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353079/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан впервые с 2011 года сделает взнос в бюджет УВКПЧ ООН
Не хватает денег. ООН просит страны заплатить взносы
Популярные новости
Более&nbsp;3,2 тысячи фур въехали в&nbsp;Россию с&nbsp;грузом из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Более 3,2 тысячи фур въехали в Россию с грузом из Кыргызстана и Казахстана
В&nbsp;Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов В Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов
Рубль и&nbsp;тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;декабря Рубль и тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на 1 декабря
Президент России заявил о&nbsp;&laquo;черном импорте&raquo; как причине очередей фур на&nbsp;границе Президент России заявил о «черном импорте» как причине очередей фур на границе
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;&laquo;Алипей+&raquo; провели первую тестовую оплату в&nbsp;Шанхае МПЦ («Элкарт») и «Алипей+» провели первую тестовую оплату в Шанхае
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
2 декабря, вторник
20:27
Школу имени Юрия Гагарина в городе Ош открыли после капитального ремонта Школу имени Юрия Гагарина в городе Ош открыли после кап...
20:09
Задолженность стран перед ООН приблизилась к $1,6 миллиарда
19:44
Владельцы Porsche в России массово столкнулись с блокировкой своих автомобилей
19:29
Рост ОРВИ и гриппа. В Бишкеке усилят профилактические мероприятия
19:27
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве. Он якобы знаком с главой ГКНБ