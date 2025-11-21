Внедрение системы «Базар»: за 10 месяцев собрано 727 миллионов сомов налогов

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщает об итогах внедрения информационной системы «Базар» на территории торгово-рыночного комплекса «Дордой».

В рамках реализации Указа президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова «О проведении пилотных проектов по налоговому администрированию на рынках и мини-рынках торгово-рыночного комплекса «Дордой»» с 15 марта по 15 августа 2025 года Налоговая служба реализовала пилотный проект.

В ходе проекта администрация рынка выступила в качестве налогового агента, осуществляющего учет и контроль налоговых обязательств и страховых взносов предпринимателей. Цель проекта — сделать налогообложение прозрачным, простым и удобным для предпринимателей.

Для этого была создана информационная система «Базар» — инновационная цифровая платформа, которая упрощает взаимодействие с налоговыми органами и банками, улучшает администрирование налогов и создает благоприятные условия для ведения бизнеса.

Напомним, что ранее налоговые инспекторы лично обходили ряды рынка, информируя предпринимателей о задолженностях. Тогда на рынках наблюдался хаос: одни предприниматели приобретали патенты, другие — нет; кто-то платил налоги один месяц, а в следующий забывал.

Теперь таких проблем нет — все процессы полностью оцифрованы, и каждый торговый контейнер можно отслеживать в режиме онлайн. При этом администрация рынка взаимодействует с предпринимателями через цифровую платформу.

Система «Базар» позволяет:

• проводить банковские онлайн-операции;

• вести учет всех торговых точек, их имущества и арендаторов;

• подавать и обрабатывать заявления и документы;

• контролировать уплату налогов и страховых взносов;

• осуществлять онлайн-мониторинг задолженностей;

• сверять данные по аренде, налогам, социальным отчислениям и другим показателям.

Благодаря системе все предприниматели и объекты торговли были оцифрованы и интегрированы в систему «Дислокация». Это позволяет отслеживать данные всех субъектов, их налоговые платежи, а также открытие и закрытие объектов в режиме реального времени. Если у предпринимателя есть задолженность — контейнер подсвечивается красным, а оплаченные периоды отображаются зеленым.

Результаты пилотного проекта:

• на рынке «Дордой» работают 13 тысяч 697 налогоплательщиков и 13 тысяч 890 объектов;

• значительно улучшилось администрирование налогов и страховых взносов;

• налоговые поступления увеличились более чем в три раза.

Если ранее с рынка ежемесячно собиралось около 30 миллионов сомов, то после цифровизации — уже 100 миллионов сомов. За 10 месяцев 2025 года сборы налогов превысили 727 миллионов сомов, а по итогам года ожидается более 1 миллиарда сомов.

После успешного завершения пилота проекта система «Базар» была внедрена на рынках «Кара-Суу» и «Мадина». Следующий шаг — распространить систему на все рынки Кыргызстана.

Этот проект доказал, что цифровизация значительно облегчает работу предпринимателей, избавляя их от лишних проверок, а уплата налогов становится прозрачным — каждый платит налоги честно и в соответствии со своим оборотом.

Отметим, что по результатам пилотного проекта внесены изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие делегирование полномочий администрациям рынков и торговых центров по контролю уплаты налогов субъектами, осуществляющими деятельность на их территории.

Порядок осуществления такого контроля утверждается постановлением кабинета министров.