Экономика

После интервенции Нацбанка сом немного подорожал. Курс валют на 12 ноября

Фото из интернета. До последней интервенции все валюты дорожали относительно сома, теперь ситуация изменилась. Правда, подешевели они незначительно

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,37 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,0397 сома (снижение на 0,16 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,48 сома, продажа — 101,46 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0775 сома (снижение на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,073 сома, продажа — 1,096 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1665 сома (снижение на 0,3 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1474 сома, продажа — 0,1719 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2794 сома (снижение на 0,04 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,3 сома, продажа — 12,65 сома.


  • Шестую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 10 ноября. Всего он реализовал $173,9 миллиона.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $590,5 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
