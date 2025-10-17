11:50
USD 87.45
EUR 101.96
RUB 1.11
Экономика

Прибыль «Кыргызнефтегаза» выросла, но аудит выявил нарушения

Счетная палата Кыргызской Республики рассмотрела итоги аудита соответствия деятельности ОАО «Кыргызнефтегаз» за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024-го. Об этом сообщили в пресс-служе ведомства. 

По результатам проверки установлено, что все рекомендации, данные предприятию по итогам предыдущего аудита, были выполнены в полном объеме.

В 2024 году при плане добычи 180 тысяч тонн нефти фактически было произведено 177 тысяч тонн (98,3 процента выполнения). По сравнению с 2023 годом объем добычи сократился на 6,9 тысячи тонн, или на 3,8 процента.

Зато по добыче природного газа план был перевыполнен: вместо запланированных 25 миллионов кубометров произведено 28,2 миллиона кубометров (112,9 процента), что на 3,1 процента больше уровня 2023 года.

Доходы компании за 2024 год составили 6,2 миллиарда сомов — это 98 процентов от плана.
Расходы оказались ниже запланированных: при плане 4,1 миллиарда сомов фактически израсходовано 3,5 миллиарда, что позволило сэкономить 600 миллионов сомов. Чистая прибыль предприятия достигла 2,6 миллиарда сомов, что на 31 процент больше, чем было предусмотрено в бюджете.

Аудит выявил нарушения на сумму 18,1 миллиона сомов, среди которых — неполное отражение дебиторской задолженности и амортизации, а также несвоевременное выставление счетов-фактур иностранным партнерам. Кроме того, выявлены внутренние резервы и дополнительные источники дохода на сумму 436,8 тысячи сомов.

Счетная палата отметила, что деятельность «Кыргызнефтегаза» в целом соответствует требованиям законодательства, однако компании следует повысить точность учета и укрепить финансовую дисциплину.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347508/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
Нарушения на более чем 106 миллионов сомов выявлены в Панфиловском районе
Аудит Счетной палаты выявил нарушения в бюджете органов местного самоуправления
Аудит бюджета Оша за 2023 год. Выявлены нарушения на более чем 5 миллиардов
В Минобразования обнаружены нарушения на сотни миллионов сомов — итоги аудита
В Соцфонде прокомментировали данные Счетной палаты о выявленных нарушениях
Вымогательство взятки. ГКНБ задержал еще одного инспектора Счетной палаты
Аудит выявил нарушения в отчетности и мониторинге кредитов Фонда развития
Госбанк развития не выплатил 9,8 миллиарда сомов за «Альфа Телеком» в срок
Кабмин не в курсе. Глава «Кыргызиндустрии» получал зарплату в 170 тысяч сомов
Президент внес изменения в указ о мерах по развитию финансового аудита
Популярные новости
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль подешевели. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль подешевели. Курс валют на 13 октября
Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на&nbsp;15&nbsp;октября Рубль резко подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 15 октября
Цены на&nbsp;продукты ползут вверх. Что в&nbsp;Кыргызстане подорожало заметнее всего Цены на продукты ползут вверх. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего
Рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;евро с&nbsp;юанем. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;октября Рубль продолжает дорожать, как и евро с юанем. Курс валют на 16 октября
Бизнес
Криптовалюта теперь в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Криптовалюта теперь в «Мой О!»
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; временно ограничат движение автомобилей В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей
Как номер телефона может стать вашим личным брендом Как номер телефона может стать вашим личным брендом
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
17 октября, пятница
11:48
В Бишкеке пройдет IX международный конкурс молодых исполнителей русского романса В Бишкеке пройдет IX международный конкурс молодых испо...
11:48
Кабмин перевел операции с драгоценными металлами и камнями в цифровой формат
11:47
Аэропорт, который может стать авиационным хабом региона, построят в Узбекистане
11:38
Казахстанцам списали долги на 180 миллиардов тенге
11:33
Туризм Кыргызстана переживает кризис. Главные проблемы назвал эксперт