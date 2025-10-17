Прибыль «Кыргызнефтегаза» выросла, но аудит выявил нарушения

Счетная палата Кыргызской Республики рассмотрела итоги аудита соответствия деятельности ОАО «Кыргызнефтегаз» за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024-го. Об этом сообщили в пресс-служе ведомства.

По результатам проверки установлено, что все рекомендации, данные предприятию по итогам предыдущего аудита, были выполнены в полном объеме.

В 2024 году при плане добычи 180 тысяч тонн нефти фактически было произведено 177 тысяч тонн (98,3 процента выполнения). По сравнению с 2023 годом объем добычи сократился на 6,9 тысячи тонн, или на 3,8 процента.

Зато по добыче природного газа план был перевыполнен: вместо запланированных 25 миллионов кубометров произведено 28,2 миллиона кубометров (112,9 процента), что на 3,1 процента больше уровня 2023 года.

Доходы компании за 2024 год составили 6,2 миллиарда сомов — это 98 процентов от плана.

Расходы оказались ниже запланированных: при плане 4,1 миллиарда сомов фактически израсходовано 3,5 миллиарда, что позволило сэкономить 600 миллионов сомов. Чистая прибыль предприятия достигла 2,6 миллиарда сомов, что на 31 процент больше, чем было предусмотрено в бюджете.

Аудит выявил нарушения на сумму 18,1 миллиона сомов, среди которых — неполное отражение дебиторской задолженности и амортизации, а также несвоевременное выставление счетов-фактур иностранным партнерам. Кроме того, выявлены внутренние резервы и дополнительные источники дохода на сумму 436,8 тысячи сомов.

Счетная палата отметила, что деятельность «Кыргызнефтегаза» в целом соответствует требованиям законодательства, однако компании следует повысить точность учета и укрепить финансовую дисциплину.