Скоро Новый год. Красная икра в России подешевела впервые с прошлого года

Красная икра в России подешевела впервые с прошлого года. Согласно информации Росстата, в сентябре цена на деликатес в среднем по стране составила 9 тысяч 400 рублей за килограмм, тогда как месяцем ранее она была 9 тысяч 500 рублей.

Фото иллюстративное

Как сообщает РИА Новости, падение цены произошло впервые с конца прошлого года. В декабре 2024 года ценник составлял около 9 тысяч 200 рублей за килограмм икры.

Специалисты связывают снижение с увеличением поставок: за этот период на рынок поступило на 18 процентов больше икры по сравнению с прошлым годом.

В 2024 году лососевая путина в России оказалась самой неудачной за последние 20 лет: вылов составил всего 235 тысяч тонн.

В 2025-м Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров прогнозирует, что объем вылова составит около 330 тысяч тонн, а объем икры (в сыром виде) по итогам путины достигнет 21 тысячи тонн, что на 31 процент превышает уровень прошлого года.