ГНС запустила виртуального помощника «Айсалык» на базе искусственного интеллекта

Налоговая служба стала первой в стране, кто запускает виртуального помощника «Айсалык» на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ «Салык Сервис» при ГНС.

Отмечается, что сегодня ИИ-помощники, такие как ChatGPT, стали частью в работе и повседневной жизни. ГНС стремится, чтобы и налогоплательщики имели аналогичный инструмент — виртуального консультанта по налоговым вопросам.

«Это интеллектуальная система нового поколения, способная обучаться, анализировать налоговое законодательство и предоставлять консультации в режиме 24/7. Уже к Новому году налогоплательщики смогут пользоваться сервисом в мобильном приложении Salyk, а в тестовом режиме он уже доступен в Telegram: TestSalykBot.

«Айсалык» призван объяснять сложное простым языком, подсказывать, напоминать и направлять. Он цифровой символ скорости, запаса знаний и смекалки, которая делает налоги понятнее и доступнее к пониманию», — говорится в сообщении.

«Налоговая служба всегда была среди лидеров цифровой трансформации, и мы рады, выполнить поставленную председателем ГНС Алмамбетом Шыкмаматовым задачу, и создаем не просто цифровой сервис, а партнера для налогоплательщиков. Наша цель — сделать налоговую политику прозрачной, а процессы понятными каждому», — отмечает директор ГУ «Салык Сервис» Шамшыбек Качкынбай уулу.