Сом подорожал к рублю, евро и тенге. Курс валют на 11 сентября

Официальные курсы евро, российского рубля и казахского тенге снизились, китайского юаня — вырос. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,34 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,3121 сома (снижение на 0,51 процента). Коррекция после быстрого роста за последние дни.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,68 сома, продажа — 102,67 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0389 сома (падение на 1,69 процента). Самое крупное падение за день в 2025 году.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,025 сома, продажа — 1,053 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1626 сома (снижение на 0,18 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1455 сома, продажа — 0,1694 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2803 сома (рост на 0,03 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 13,2 сома.