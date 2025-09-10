09:09
Экономика

Трансформация земель. На Иссык-Куле построят спортивно-реабилитационный центр

Земельный участок площадью 16 гектаров в Тору-Айгыр-Тамчинском айыльном аймаке Иссык-Кульского района, принадлежащий гражданину Кыргызстана, перевели из категории сельскохозяйственных земель в земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. Соответствующее постановление принято в кабмине.

Отмечается, что решение принято для строительства спортивно-реабилитационного центра, а также объектов социально-культурного и бытового назначения. Участок, занятый многолетними насаждениями, находился в собственности гражданина А.Нурланбекова.

Государственной администрации района необходимо внести изменения в документы учета, обеспечить целевое использование земли, разработку градостроительной документации, а также выплату компенсации за потерю сельхозпроизводства и упущенную выгоду.

Документом предусмотрены меры по соблюдению санитарных и строительных норм, организации систем жизнеобеспечения, а также меры для сохранения историко-культурного наследия в случае его обнаружения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/342830/
