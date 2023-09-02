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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 2 сентября. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали огурцы, морковь, капуста и растительное масло. Подешевели — рис, картофель, помидоры, перец, лук, яблоки и груши.

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В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 233 сома — до 5 тысяч 793 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 523 сома, или почти в два раза. Отметим, что она впервые с июля оказалась ниже отметки в 6 тысяч сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года корзина подорожала на 447 сомов, с начала года — подешевела на 890 сомов.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. С появлением на рынке урожая овощей и фруктов этого года цены на них стали снижаться. Это сказывается и на всей стоимости корзины.

За 2022 год продуктовая корзина подорожала на 1 тысячу 182 сома, или на 21,5 процента. Самая низкая ее стоимость отмечена 27 августа и 3 сентября 2022 года — 5 тысяч 336 и 5 тысяч 346 сомов. Самой дорогой корзина была 30 апреля 2022 года — 6 тысяч 923 сома.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/273929/
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