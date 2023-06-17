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Экономика

С начала года четыре коммерческих банка оштрафованы на 4 миллиона сомов

За нарушение требований законодательства Кыргызстана с начала 2023 года Национальным банком наложены штрафы на четыре коммерческих банка на общую сумму 4 миллиона сомов. Об этом сообщил заместитель начальника управления банковского надзора НБ КР Эмир Жумаев.

По его словам, с начала 2023 года проведено 62 проверки деятельности коммерческих банков. По их результатам вынесено 22 предписания и 17 предупреждений.

В прошлом году проведена 151 проверка деятельности коммерческих банков. Вынесены 75 предписаний, 33 предупреждения и 14 рекомендаций. Кроме того, за нарушение требований законодательства наложены штрафы на пять коммерческих банков на общую сумму 55,8 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268301/
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