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Экономика

Цены все выше. В Кыргызстане продолжают дорожать продукты

Жить в Кыргызстане становится с каждым днем все дороже. Не спасает повышение пособий, пенсий и заработных плат бюджетникам. Ведь рост цен значительно опережает как рост экономики, так и доходы населения.

По сравнению с 2021 годом стоимость продуктовой корзины выросла на 21 процент.

По сравнению с июнем 2022-го цены немного снизились. Но произошло это в основном за счет снижения стоимости овощей и фруктов. А вот цены на мясо, например, продолжают расти.

Цены на продукты растут

По данным Национального статистического комитета, в январе — сентябре 2022 года рост цен и тарифов по республике составил 10,6 процента. Продукты и безалкогольные напитки подорожали на 12,4 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 17 процентов. Цены на непродовольственные товары выросли на 7,6 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 6,6 процента.

В сентябре по сравнению с августом рост цен и тарифов по республике составил на 0,2 процента. В том числе алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,6 процента, непродовольственные товары — на 1,1 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,4 процента. Снизились цены на продукты и безалкогольные напитки — на 0,4 процента.

Больше всего за месяц подорожали:

  • непастеризованное разливное молоко — на 3,5 процента;
  • рыба — на 2,3 процента;
  • животные жиры — на 2,2 процента;
  • говядина — на 2 процента;
  • кондитерские изделия — на 1,1 процента;
  • мука — на 1,1 процента;
  • хлеб — на 0,5 процента;
  • макаронные изделия — на 0,8 процента.

Повышение потребительских цен и тарифов в сентябре 2022 года отмечалось во всех регионах республики. Исключение составили Нарынская (снижение на 1,5 процента) и Иссык-Кульская (на 0,1 процента) области и город Ош (на 0,1 процента).

Корзина становится все дороже

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Анализ показывает, что по сравнению с 2021 годом стоимость нашей продуктовой корзины выросла на 968 сомов. По сравнению с октябрем 2018-го, когда мы начинали эксперимент, она и вовсе выросла почти в два раза — на 2,3 тысячи сомов.

За год цена осталась неизменной только на два продукта — картофель и рыбу.

По сравнению с 2021 годом снизилась цена только на огурцы, капусту, груши и морковь. Сказался хороший урожай этого года и то, что этой осенью достаточно долго стояла теплая погода.

Остальные продукты медленно, но верно продолжают дорожать. Причем рост показывают даже те, цены на которые в прошлые годы оставались относительно стабильными. Например, рис подорожал на 25 сомов, гречка — на 16 сомов, макароны — на 11 сомов.

Если сравнить сегодняшние цены с июнем этого года, то можно даже порадоваться. Стоимость корзины снизилась на 351 сом. Произошло это в основном за счет падения цен на груши сразу в 3,5 раза — с 265 до 76 сомов. Подешевели лук, яблоки, морковь, капуста, перец, гречка и картофель.

При этом за три месяца мясо подорожало сразу на 56 сомов.

В 2021 году стоимость корзины варьировалась в районе 4,8-5,5 тысячи сомов. В этом году она стабильно держится на отметке выше 5,5 тысячи сомов. Почти пять месяцев — с конца января до конца июня она и вовсе была выше 6 тысяч сомов.

Когда жизнь не сахар

Больнее всего по кошелькам кыргызстанцев ударило подорожание мяса и сахара. Рост цен на них стал уже привычным для страны. Цены повышаются стабильно третий год. Пока властям удалось стабилизировать цену на сахар на уровне 85 сомов за килограмм.

Сахар по сравнению с 2021 годом подорожал на 22 сома.

Кроме того, значительно выросли цены на куриное яйцо и рис. Интересно, что впервые за долгое время подорожали и бананы. Обычно они были зачастую дешевле отечественных яблок и груш.

Данные показывают, что с конца августа стоимость нашей корзины стабильно растет. С первыми холодами начали повышаться цены на овощи и фрукты. Сказываются и сложности с поставками товаров из-за геополитической ситуации. Прогнозы ведущих мировых финансовых институтов говорят, что ждать улучшения в ближайшее время не стоит.

По итогам 2022 года инфляция в Кыргызстане будет самой высокой среди стран Кавказа и Центральной Азии.

В Министерстве финансов Кыргызстана ожидают, что по итогам 2022 года она составит 15,3 процента. По итогам 2023-го инфляция в Кыргызстане ожидается на уровне 7,5 процента. Ситуация стабилизируется в 2024 году, когда она составит 5,6 процента, а в 2025-м — 4,9 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249059/
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