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Экономика

В проекте по администрированию кассовых машин участвует 600 налогоплательщиков

В пилотном проекте системы администрирования контрольно-кассовых машин принимают участие более 600 налогоплательщиков. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Уже установлены и подключены 209 пилотируемых ККМ. Ведется работа по установке ККМ остальным участникам проекта. До конца года предприниматели смогут получить новые контрольно-кассовые машины бесплатно.

С 1 января 2022 года ККМ необходимо будет приобретать за собственные средства.

Напомним, что в проекте пилотируются новые модели ККМ, как аппаратные, так и программные, которые выдаются участникам на безвозмездной основе. На официальном сайте ГНС размещен баннер «Пилотный проект системы администрирования ККМ», в котором содержится вся необходимая информация.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/211183/
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