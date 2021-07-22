Коммерческий банк оштрафован за незаконное начисление санкций клиентам

На коммерческий банк решением Комитета по надзору Национального банка наложен штраф. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Отмечается, что банк наложил и взимал с клиентов штрафы за несвоевременное выполнение заемщиками обязательств по кредитным договорам. Но это запрещено постановлением НБ КР «О временных правилах регулирования деятельности финансово-кредитных организаций в связи с пандемией COVID-19». Оно принято 18 марта 2020 года и действует до сих пор.

Название банка и сумма штрафа не уточняются.