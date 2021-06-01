Доллар в Кыргызстане за сутки подорожал на 50 тыйынов

После падения на прошлой неделе доллар продолжает отыгрывать позиции и стабильно дорожает. Его стоимость уже превысила 84 сома.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 83,8-84 сома, а продают — по 84,2-84,4 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 83,6164 сома (падение — на 0,01 процента).

За сутки американская валюта выросла в цене на 40-50 тыйынов.

Отметим, что доллар начал падать во второй половине мая. В итоге за 10 дней «американец» подешевел почти на 2 сома. Но на сегодня он уже подорожал на 1,5 сома. При этом Национальный банк не проводил интервенций на валютном рынке, считая ситуацию на нем относительно стабильной.