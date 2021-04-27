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Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 апреля

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/191634/
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Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 апреля