14:58
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 6 марта. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подешевели только рис, огурцы, помидоры и бананы. Подорожали мясо, перец, яблоки, яйца и рыба.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 27 февраля. Сколько денег семья тратит на еду

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов выросла на 26 сомов — до 5 тысяч 563 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 293 сома. Отметим, что четыре недели подряд стоимость корзины превышает 5 тысяч сомов. С начала года она выросла на 512 сомов.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины являются хлеб и капуста. Цена на первый выросла в середине февраля впервые за последний год. Капуста подешевела с урожаем 2020 года. И до сих пор цена на нее остается низкой. Зато в феврале резко подорожал сахар — сразу на 9 сомов.

Отметим, что за прошлый год продуктовая корзина подорожала на 462 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 19 и 26 сентября 2020 года — 3 тысячи 514 сомов. Самой дорогой корзина была 21 марта 2020 года — 4 тысячи 963,5 сома.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185564/
просмотров: 1898
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 27 февраля. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 20 февраля. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 13 февраля. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 6 февраля. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 30 января. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 23 января. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 16 января. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 9 января. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 2 января. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека. Как цены изменились за год
Популярные новости
Коллектив &laquo;Кумтора&raquo; обратился с&nbsp;открытым письмом к&nbsp;президенту Кыргызстана Коллектив «Кумтора» обратился с открытым письмом к президенту Кыргызстана
Деньги от&nbsp;&laquo;Кумтора&raquo;. Миллионы долларов потратили не&nbsp;по&nbsp;назначению Деньги от «Кумтора». Миллионы долларов потратили не по назначению
Новым главой &laquo;Кыргызалтына&raquo; стал Маратбек Чолпонкулов Новым главой «Кыргызалтына» стал Маратбек Чолпонкулов
В&nbsp;Бишкеке продолжается рост цен на&nbsp;отдельные виды продуктов В Бишкеке продолжается рост цен на отдельные виды продуктов
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
14:39
Сотрудница Первомайского УВД Бишкека скандалила с коллегами из Патрульной службы Сотрудница Первомайского УВД Бишкека скандалила с колле...
14:35
Местные выборы. На мандаты горкенеша Бишкека претендуют 2 тысячи кандидатов
14:26
Местные выборы. ЦИК обратится в МВД для дачи оценки действиям активиста
13:43
Местные выборы. Жалоба активистов на ТИК Бишкека не подтвердилась
13:17
В 2021 году все компоненты цифровизации должны быть интегрированы в ГТС и ГНС