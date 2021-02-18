Госдолг Кыргызстана. Как власти довели страну до банкротства

Пандемия коронавируса обнажила все болевые точки экономики Кыргызстана и окончательно доказала, что государство живет не по средствам и постоянно берет в долг. Оно само не в состоянии обеспечить своих граждан даже элементарным.

Платить по счетам нам тоже становится все сложнее.

Но кредиторы не спешат войти в положение и простить долги. Уже год страна ведет переговоры и ищет механизмы для уменьшения госдолга. Особых успехов достичь пока не удалось.

Займы только растут

В кризисной ситуации мы стали еще чаще обращаться к партнерам по развитию за финансовой помощью. Все было настолько плохо, что властям нечем было платить зарплаты и пенсии. Да, денег нам дали, все социальные обязательства выполнили. Но очередным увеличением долгового бремени. В итоге оно оказалось выше, чем представляли экономисты.

По итогам 2020 года государственный долг Кыргызстана достиг 68,08 процента ВВП.

По данным Министерства финансов, на 31 декабря 2020 года государственный долг (внешний + внутренний) составил $4 миллиарда 928,67 миллиона (407 миллиардов 353,36 миллиона сомов). В том числе $4 миллиарда 220,31 миллиона (348 миллиардов 807,69 миллиона сомов) — внешний, $708,36 миллиона (58 миллиардов 545,66 миллиона сомов) — внутренний.

Только пяти крупнейшим кредиторам Кыргызстан по итогам декабря 2020 года оказался должен $3,6 миллиарда. Это почти три четверти всего государственного долга.

Весь прошлый год республика просила денег на борьбу с коронавирусом и преодоление последствий пандемии COVID-19. Это привело к тому, что основная часть внешнего долга — 45,4 процента — приходится на многосторонние льготные кредиты различных институтов развития.

Есть еще один важный фактор, который играет против устойчивости государственного долга. За прошлый год официальный обменный курс доллара США к сому вырос на 18,9 процента — с 69,5117 до 82,6498 сома за $1. Это значит, что в реальном выражении значительно вырос и уровень долга — на 87 миллиардов 878,72 миллиона сомов. Это больше половины всех расходов бюджета в 2020-м.

Скинуться всем народом

По итогам декабря на каждого кыргызстанца приходится по $746,8 государственного долга. За год бремя выросло на $41,1. Власти не нашли ничего лучше, чем предложить гражданам скинуться на погашение задолженности. Логика проста — в бюджете дыра, хватает только на необходимое.

Власти вдруг решили, что в трудную минуту люди должны помочь стране выжить.

Парламентарий Айнуру Алтыбаева организовала специальную кампанию под названием «За будущее», планирует открыть счет в банке, где будут аккумулироваться собранные средства. Айнуру Алтыбаева подчеркнула, что инициатива принадлежит ей. Для контроля поступивших денежных средств создадут группу наблюдателей «Элдик Кенеш». Сама депутат готова перечислить месячную зарплату — 25 тысяч 500 сомов.

Правда, граждане от инициативы остались, мягко говоря, не в восторге. Вместо этого они предложили проверить законность активов чиновников и их родственников. Но власти страны остановились на идее депутата. В итоге в Кыргызстане официально создали депозитный счет для погашения госдолга. Правда, средств на нем совсем немного.

На 1 января 2021 года на счет для погашения внешнего долга поступил 1 миллион 49,1 тысячи сомов.

Обязательства по обслуживанию государственного долга Кыргызстан выполнил, не дожидаясь итогов переговоров с кредиторами. В прошлом году из республиканского бюджета на это потратили 30 миллиардов 688,8 миллиона сомов. В этом году потребуется уже 35 миллиардов 349,9 миллиона сомов.

Поменять госдолг на экологию

Практически сразу после объявления о карантине власти заговорили о реструктуризации госдолга. Идею озвучил теперь уже экс-президент Сооронбай Жээнбеков.

«Необходимо провести глубокую реструктуризацию внешнего долга, в том числе и перед многосторонними кредиторами», — заявил в мае 2020 года тогда еще глава государства.

Один из вариантов решения проблемы — обменять госдолг на программы по климату и экологии.

После смены власти от идеи не отказались. Еще бы, перед Садыром Жапаровым стоит задача не довести страну до дефолта и выполнять взятые Кыргызстаном обязательства. Встречи и регулярные переговоры для обмена продолжились. Применение механизма даже включили в программу работы нового кабинета министров Улукбека Марипова.

Правда, о реальных договоренностях данных нет. Идея, к слову, не новая и не такая абсурдная. Данный механизм работает в рамках Парижского клуба кредиторов.

Суть обмена в том, что страна в нацвалюте финансирует мероприятия по охране природы, а кредитор за это списывает ей часть валютного долга.

Но не факт, что Кыргызстану удастся этим воспользоваться. Главная причина в том, что число стран, которые готовы пойти на подобный обмен с Кыргызстаном, крайне мало. Схема касается только Парижского клуба, который и так уже отсрочил выплаты. Да и должны мы больше всего Китаю, который в подобных программах не участвует.

К тому же схема не означает простого списания. Если у нас нет средств на погашение долгов, откуда они возьмутся на дорогостоящие экологические мероприятия? Да и проблема смога в Бишкеке, которую власти не могут решить много лет, говорит о том, что самостоятельно никакие экологические программы мы реализовать не сможем.

Отсрочка мнимая и реальная

Небольшие послабления Кыргызстане все-таки получил. По условиям Парижского клуба, одобренным странами Большой двадцатки (G20), достигнута договоренность о временном приостановлении (до конца 2020 года) обслуживания внешнего долга перед основными странами-кредиторами.

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С пятью кредиторами (Абу-Даби, Саудовская Аравия, Германия (KfW, Euler Hermes) и Турция) достигнуты соглашения по отсрочке платежей с нулевой процентной ставкой. Еще с пятью кредиторами, в том числе и с членами Парижского клуба (Франция, Дания, Корея, Япония), ведутся переговоры по условиям в части неприменения процентной ставки на сумму отсрочки.

«КНР так же, основываясь на инициативе Парижского клуба, согласилась временно приостановить получение от Кыргызстана платежей в счет обслуживания долга с применением процентной ставки на сумму отсрочки в 2 процента. Эта отсрочка по приостановленным платежам до конца года составляет около $35 миллионов (2,8 миллиарда сомов)», — рассказали в Минфине.

«Переговоры с Китаем продолжаются, окончательное решение не принято. По предварительным данным, в случае подписания соглашения сумма отсрочки будет погашаться равными долями в течение трех лет — с 2022 по 2024 год. При этом 2021-й будет льготным. Отсрочку будем платить два раза в год. По итогам сумма возврата с учетом процентов составит $36,7 миллиона (2,9 миллиарда сомов), то есть переплата составит около $1,7 миллиона», — заключили в ведомстве.

Но пока эти соглашения на стадии переговоров, поэтому Кыргызстан по-прежнему балансирует на грани дефолта.