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Экономика

Фискализация налоговых процедур будет идти под брендом «СМАРТ Салым»

Государственная налоговая служба продолжит внедрение проектов фискализации налоговых процедур под брендом «СМАРТ Салым». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, презентация единой концепции фискализации «СМАРТ Салым» состоялась на заседании Координационного совета по вопросам цифровизации налогового и таможенного администрирования. Концепция охватывает все направления фискализации, реализуемые сейчас в налоговой сфере, и объединяет их в одной стилистике, разработанной с учетом национальных ценностей и традиций.

«Название состоит из аббревиатуры «СМАРТ» и слова «Салым» (вклад), предполагающего изменение во всей экономике и жизнедеятельности страны и выход за рамки традиционного налогообложения. Каждый сом налогов, поступивших в бюджет, будет направлен на улучшение экономики и развитие государства. Таким образом, любой налог — это вклад (Салым) в светлое будущее нашей страны», — подчеркнули в ГНС.

Напомним, фискализация налоговых процедур является одним из этапов концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан» включает несколько направлений: внедрение электронных счетов-фактур, автоматизированных систем управления АЗС, электронных товарно-транспортных накладных, маркировки товаров, ККМ-онлайн и других систем. 

В налоговой уверены, что реализация компонентов позволит оптимизировать сервисное обслуживание ГНС, качественно защищать интересы налогоплательщиков и обеспечит доступ к современным цифровым возможностям в соответствии с мировыми тенденциями.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163572/
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