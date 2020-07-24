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Экономика

Цифра дня. 7,1 миллиарда сомов донорских денег потратили на зарплаты бюджетников

На финансирование заработной платы врачей, военнослужащих, учителей и других госслужащих из полученной внешней помощи выделено 7 миллиардов 169 миллионов сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра финансов Абдыбалы тегин Суеркул.

Кроме того, 2 миллиарда 309,7 миллиона сомов составили трансферты Соцфонду на выплату пенсий. Еще 3 миллиарда 111 миллионов сомов выплачено Фонду обязательного медицинского страхования на поддержание больниц, покупку лекарств и другие необходимые расходы.

На взносы на социальные нужды выделено 860,7 миллиона сомов, пособия — 2 миллиарда 48 миллионов сомов, приобретение медицинских товаров — 106,3 миллиона сомов, покупку продуктов питания в период борьбы с коронавирусом — 100,4 миллиона сомов и 69 миллионов — на учебники.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/160574/
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