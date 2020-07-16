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Экономика

В Минске впервые с начала вспышки COVID-19 очно пройдет Межправсовет

17 июля в Минске пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Его отличие в том, что впервые с начала вспышки коронавируса мероприятие пройдет в очном формате.

В Евразийской экономической комиссии рассказали, что повестка включает широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции, промышленности, технического регулирования и других.

На саммите предстоит рассмотреть ход реализации соглашения о маркировке товаров и дальнейшее развитие системы маркировки в Евразийском экономическом союзе.

Кроме того, в повестке — комплексный план мероприятий в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний в странах ЕАЭС. Намечено обсудить проект межгосударственной программы по сотрудничеству государств объединения в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе дистанционного зондирования Земли.

«Планируются к рассмотрению карта развития агроиндустрии ЕАЭС и карта индустриализации союза. Оба проекта предусматривают свод информации о реализуемых крупных проектах, что позволит партнерам по объединению при формировании национальных планов развития и инвестиционных программ исключить дублирование производств, учитывать тенденции развития, эффективно использовать компетенции друг друга», — подчеркнули в ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/159713/
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