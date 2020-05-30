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Экономика

Налоговая возобновила тестирование системы электронной счет-фактуры

Возобновлено тестирование с бизнесом информационной системы «Электронная счет-фактура». Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, процесс идет совместно с инициативной группой налогоплательщиков, чьи компании участвуют в пилотном проекте по применению электронных счетов-фактур. Еженедельные встречи с бизнесом были временно приостановлены в конце марта в связи с режимом чрезвычайной ситуации, в некоторых регионах — чрезвычайного положения, введенного в рамках мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции в стране.

«При этом работа по оптимизации функционала информационной системы и устранению замечаний представителей бизнес-сообщества продолжалась в удаленном режиме», — рассказали в Налоговой службе.

Напомним, что в Кыргызстане с 1 июля 2019 года реализуется пилотный проект по применению электронных счетов-фактур. На сегодня в нем участвуют 2 тысячи 731 компания.

С 1 июля 2020 года обязанность по применению электронных счетов-фактур будет распространяться на всех плательщиков НДС, импортеров и экспортеров товаров.

«В связи с этим мы просим плательщиков НДС, импортеров и экспортеров заблаговременно подготовиться к переходу на применение электронных счетов-фактур и при необходимости начать доработку своих учетных бухгалтерских систем. Все необходимые форматы пакетных загрузок, их описание, а также руководство пользователя электронных счетов-фактур размещены на сайте ГНС. Кроме того, по-прежнему функционирует тестовая площадка для обучения налогоплательщиков», — заключили в Налоговой.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/154189/
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