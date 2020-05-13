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Экономика

За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 1 сом

За последние сутки доллар в Кыргызстане подешевел еще на 1 сом и опустился ниже отметки в 78 сомов.

Сегодня американскую валюту покупают по 76,5-76,7 сома, а продают — по 77-77,2 сома. Таким образом с начала мая она потеряла в цене 2,2 сома.

Номинальный курс Национального банка — 77,5071 сома (падение — на 0,63 процента).

Российский рубль также немного потерял в цене. Сегодня его покупают по 1,025-1,035 сома, а продают — по 1,06-1,08 сома. Официальный курс составляет 1,0555 сома (падение — на 0,04 процента).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152647/
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