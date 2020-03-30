Режим карантина. Как платить за товары и услуги с карты

Из-за распространения коронавируса в Кыргызстане власти настоятельно рекомендуют всем оставаться дома. Но как быть, если нужно оплачивать счета, погашать кредиты или пополнять баланс телефона? Помочь в этом может банковская карта.

Услуги банков дистанционно

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое зараженных в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час. На остальной территории страны действует режим чрезвычайной ситуации.

Чтобы избежать посещения общественных мест, Национальный банк рекомендует проводить платежи дистанционно.

«На сегодня платежная система Кыргызстана, включая «Элкарт», работает в штатном режиме и обеспечивает проведение безналичных платежей. Физические и юридические лица, субъекты предпринимательства могут осуществлять платежи и расчеты с использованием нескольких инструментов безналичной оплаты», — рассказали 24.kg в НБ КР.

Можно использовать интернет или мобильный банкинг. Платежи можно проводить с использованием мобильного приложения «Элкарт Мобайл» или через электронные деньги/электронные кошельки.

Чтобы воспользоваться этими инструментами, нужен смартфон и доступ к интернету, банковская платежная карта с привязкой к мобильному или интернет-банкингу, специальное платежное приложение на смартфоне с привязкой к платежной карте или электронному кошельку. Мобильное приложение можно скачать бесплатно практически на любой смартфон под управлением операционных систем Android или iOS. Либо надо стать пользователем электронного кошелька для оплаты посредством электронных денег.

Что позволяет банкинг

Интернет и мобильный банкинг позволяют совершать целый ряд операций. Например, пополнять баланс телефона и электронный кошелек, переводить деньги со своей карты на карты клиентов своего или других банков, платить за коммунальные услуги, интернет и другие сервисы.

Кроме того, он позволяет оплатить налоги и штрафы, проводить государственные платежи, погашать кредиты. Пользователь также может самостоятельно зачислить перевод по различным системам денежных переводов.

Стоит учесть, что многие банки предоставляют часть переводов и платежей по банкингу без комиссии. Для получения более подробной информации стоит обращаться в коммерческий банк, клиентом которого вы являетесь, в том числе можно через его официальный интернет-сайт или каналы связи.

Платим через «Элкарт Мобайл»

У многих сотрудников государственных компаний заработную плату начисляют на «Элкарт». Если вы обладатель такой карты, то не стоит сразу после перечисления денег бежать в банкомат за наличкой.

Лучше установить мобильное приложение «Элкарт Мобайл». С его помощью можно оплачивать многие товары и услуги.

Например, пополнить баланс телефона, перевести деньги со своей карты на карты клиентов других банков в сети НПС «Элкарт», оплатить коммунальные услуги, интернет и другие популярные сервисы.

Сервис позволяет оплатить государственные платежи (платежи в пользу Госрегистрационной службы, Госналоговой службы, Соцфонда, государственной страховой организации). Вы можете через него погасить кредит и/или пополнить банковский счет, оплатить услуги такси, служб доставки.

Кроме того, приложение позволяет получить доступ к информационным государственным услугам и сервисам, пополнить топливные карты, делать переводы в благотворительные организации, платить в торгово-сервисных предприятиях по QR-коду/платежной ссылке, подключенных к сервису.

Электронные кошельки вместо бумажных

Если варианты с картой не подходят, можно стать пользователем электронного кошелька. Благодаря ему можно платить за товары и услуги, связь, интернет и телевидение.

Кошельки позволяют оплачивать коммунальные услуги, налоги, штрафы, госпошлины и иные платежи в бюджет, услуги такси. Кроме того, можно делать локальные переводы и получать денежные переводы по системе денежных переводов, погашать кредиты.

Стоит отметить, что через идентифицированные электронные кошельки можно осуществлять широкий спектр услуг.

Если электронный кошелек является неидентифицированным, он дает доступ к ограниченному спектру платежей, в основном это коммунальные платежи, штрафы и пополнения баланса на связь, а вот переводы на другие электронные кошельки запрещены.

Деньги как источник заразы

ВОЗ рекомендует пользоваться безналичным расчетом, поскольку банкноты могут стать переносчиками COVID-19. Ученые считают, что деньги — один из наиболее загрязненных предметов повседневного использования, а коронавирус может сохраняться на поверхности купюр до десяти дней. Поэтому сегодня в некоторых странах мира их стали дезинфицировать.

ВОЗ рекомендует соблюдать правила гигиены при использовании наличных денег и мыть руки после их использования.

Оплачивая покупки картой, также следует соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов в банкоматах. Наиболее безопасны в этом плане бесконтактные платежи.