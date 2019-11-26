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Экономика

Кыргызстан — транзитный центр для распространения контрабанды сигарет в ЕАЭС

«Кыргызстан сегодня является транзитным центром для дальнейшего распространения контрабанды табачных изделий в страны Евразийского экономического союза», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Азамат Арапбаев.

Он процитировал официальное исследование компании «Русбренд» по контрабанде табачных изделий. Исследование проводили на территории государств ЕАЭС. Отмечается, что только по подакцизной группе товаров, сигаретам, потери стран союза составили не менее $1 миллиарда.

В 2018 году количество нелегальных сигарет в государствах ЕАЭС превысило 20 миллиардов штук.

«Ежегодно в официальные точки торговли Duty Free Кыргызстана поступает 2,8 миллиарда сигарет при легальном рынке в республике в 3,2 миллиарда. В целом через транзитный хаб Центральной Азии поступает 6,5 миллиарда курительных единиц в год. Согласно данным мировой торговли, из Сербии в 2017-м в КР завезли сигарет на $17 миллионов. То есть не задекларирован ввоз 1 миллиарда сигарет из этой страны. В бюджет ЕАЭС не поступили положенные таможенные и налоговые платежи. Мы приняли закон о минимальной продажной цене. На рынке отмечено значительное присутствие различных марок сербских сигарет по 35-38 сомов за пачку при установленной на 2019 год минимальной цене в 60 сомов», — заметил нардеп.

Большинство сигарет без акцизных марок поступает на рынок Кыргызстана из арабских и европейских государств, Таджикистана.

Азамат Арапбаев

«Почти во всех торговых точках 80 процентов сигарет без акцизных марок поступает из Таджикистана, 20 процентов  из Duty Free, расположенных на приграничных территориях. Нужно усилить работу по выявлению контрабанды табачной продукции»,  заключил он.
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