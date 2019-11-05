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Экономика

MegaCom предписали запустить контррекламу по услуге «Кто звонил»

«Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) предписано запустить контррекламу по услуге «Кто звонил?». Об этом сообщили в Госантимонополии.

Отмечается, что еще в начале августа компания запустила рекламу услуги. Однако Госантимонополия нашла в сообщениях нарушения закона, посчитав рекламу ненадлежащей. В официальном заявлении ЗАО «Альфа Телеком» сообщалось, что «компания предоставляет своим абонентам полное право подключить или отказаться от услуги «Кто звонил?» при наборе определенных USSD-команд (*200*1*1# и *200*1*0#). Стоимость услуги — 0,5 сома. Стоит отметить, что аналогичная услуга имеется и у других мобильных операторов Кыргызской Республики и ее стоимость в несколько раз выше (около 2 сомов), чем у MegaCom».

«Установлено, что указанная в официальном заявлении информация по отношению к другим операторам мобильной связи является недостоверной. Из-за этого создалось отрицательное общественное мнение об аналогичных услугах других мобильных операторов, сложившееся из-за недобросовестных действий со стороны ЗАО «Альфа Телеком», — говорится в сообщении.

ЗАО «Альфа Телеком» исполнило предписание Госантимонополии. 1 ноября 2019 года опубликована контрреклама по услуге «Кто звонил?».
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