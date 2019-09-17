Официальный комментарий «Центерры Голд» относительно бизнеса в Монголии

13 сентября 2019 года ряд СМИ Кыргызстана распространил информацию со ссылкой на монгольские информационные агентства о том, что «Центерра Голд» намерена подать иск на правительство Монголии за аннулирование геологоразведочных и эксплуатационных лицензий. Данная информация не соответствует действительности и требует официального разъяснения.
Акции «Центерры» обращаются на Фондовой бирже Торонто (TSX) под символом CG. Штаб-квартира компании располагается в Торонто (провинция Онтарио, Канада).
Ранее «Центерра Голд Инк.» владела бизнесом в Монголии, который был оформлен на две монгольские дочерние компании — Centerra Gold Mongolia LLC и Boroo Gold LLC. В октябре 2018 года «Центерра Голд Инк.» полностью продала монгольский бизнес фирме OZD GROUP PTE Ltd., которая является частной и базируется в Сингапуре.
Сделка завершена посредством продажи обеих компаний — Centerra Gold Mongolia LLC и Boroo Gold LLC — организации OZD GROUP PTE Ltd.
С полным текстом пресс-релиза о завершении сделки можно ознакомиться здесь.
Таким образом, с октября прошлого года нет никакой связи между «Центерра Голд Инк.» и Centerra Gold Mongolia LLC или Boroo Gold LLC, каждая из которых в настоящее время полностью принадлежит OZD GROUP PTE Ltd., о чем говорится на официальном сайте компании.
К сожалению, в настоящий момент OZD GROUP PTE Ltd. не выполнила обязательств удалить ссылки на имя «Центерры» в своих публичных сообщениях, что и привело к путанице. В связи с этим «Центерра Голд» обратилась к OZD GROUP PTE Ltd., чтобы решить проблему.
За дополнительной информацией просим обращаться:
John W. Pearson
Vice President, Investor Relations
Centerra Gold Inc.
1 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON M5J 2P1
T +1 416-204-1241 | M +1 416-616-7180 | F +1 416-204-1954
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