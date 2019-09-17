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Экономика

Официальный комментарий «Центерры Голд» относительно бизнеса в Монголии

13 сентября 2019 года ряд СМИ Кыргызстана распространил информацию со ссылкой на монгольские информационные агентства о том, что «Центерра Голд» намерена подать иск на правительство Монголии за аннулирование геологоразведочных и эксплуатационных лицензий. Данная информация не соответствует действительности и требует официального разъяснения.

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«Центерра Голд» является канадской золотодобывающей компанией, которая занимается эксплуатацией, разработкой, разведкой и приобретением золоторудных месторождений в Северной Америке, Азии и на других рынках мира, и крупнейшая западная организация по производству золота в Центральной Азии. «Центерра» имеет два основных актива — рудники «Кумтор» в Кыргызстане и «Маунт Миллиган» в провинции Британская Колумбия (Канада) — и ведет строительство еще на одном золотом руднике «Оксут Голд» в Турции.

Акции «Центерры» обращаются на Фондовой бирже Торонто (TSX) под символом CG. Штаб-квартира компании располагается в Торонто (провинция Онтарио, Канада).

Ранее «Центерра Голд Инк.» владела бизнесом в Монголии, который был оформлен на две монгольские дочерние компании — Centerra Gold Mongolia LLC и Boroo Gold LLC. В октябре 2018 года «Центерра Голд Инк.» полностью продала монгольский бизнес фирме OZD GROUP PTE Ltd., которая является частной и базируется в Сингапуре.

Сделка завершена посредством продажи обеих компаний — Centerra Gold Mongolia LLC и Boroo Gold LLC — организации OZD GROUP PTE Ltd.

С полным текстом пресс-релиза о завершении сделки можно ознакомиться здесь.

Таким образом, с октября прошлого года нет никакой связи между «Центерра Голд Инк.» и Centerra Gold Mongolia LLC или Boroo Gold LLC, каждая из которых в настоящее время полностью принадлежит OZD GROUP PTE Ltd., о чем говорится на официальном сайте компании.

К сожалению, в настоящий момент OZD GROUP PTE Ltd. не выполнила обязательств удалить ссылки на имя «Центерры» в своих публичных сообщениях, что и привело к путанице. В связи с этим «Центерра Голд» обратилась к OZD GROUP PTE Ltd., чтобы решить проблему.

За дополнительной информацией просим обращаться:

John W. Pearson

Vice President, Investor Relations

Centerra Gold Inc.

1 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ON M5J 2P1

T +1 416-204-1241 | M +1 416-616-7180 | F +1 416-204-1954

Email: john.pearson@centerragold.com | centerragold.com
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