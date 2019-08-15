Одним из главных требований, которые ставит правительство перед инвесторами, является охрана окружающей среды. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, премьер посетил горнодобывающее предприятие «Эти Бакыр Терексай», разрабатывающее группу месторождений Терек, Тереккан и Перевальное. Производственная мощность предприятия составляет 100 тысяч тонн руды в год. В настоящее время здесь выпускают флотационный концентрат, содержащий золото и серебро. В штате работают 350 сотрудников, из них 96 процентов — из числа местного населения.

По информации руководства компании, в ноябре этого года планируют начать строительство золотоизвлекательной фабрики. Объем налоговых поступлений составит 7 миллиардов сомов, из них более 2 миллиардов сомов — в местный бюджет.

Фото отдела информационного обеспечения аппарата правительства КР

Руководство компании попросило посодействовать в решении некоторых проблем, возникающих в процессе работы. Это ускорение процессов экспертиз и заключений, вопросы энергоснабжения и отвода земель для строительства дорог.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что на сегодня все вопросы, связанные с выделением земель под строительство новой фабрики, решены.

«Сохранение наших ледников, бережное отношение к природе, соблюдение всех экологических требований — это главные условия работы в Кыргызстане», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Комментируя заявления местных жителей о сложных последствиях выдачи лицензий на право пользования недрами, премьер-министр отметил, что на сегодняшний день правительство применяет совершенно другие принципы работы, которые полностью исключают беспорядочную выдачу разрешений.