В Кыргызстане могут запретить завозить топливо автомобильным транспортом

Сейчас прорабатываются нормативно-правовые акты по запрету ввоза ГСМ в Кыргызстан автомобильным транспортом. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, такую меру планируют принять для пресечения фактов незаконного ввоза топлива. Первые шаги в этом направлении уже сделали. Соглашением с Казахстаном о беспошлинном импорте бензина предусмотрена норма о поставках топлива только железнодорожным транспортом.

«Мы с «Газпромом» провели переговоры. Они выступают за то, чтобы мы заключили соглашение с Казахстаном по импорту бензина. Когда соглашение подпишем, мы рассчитываем, что объем незаконного ввоза ГСМ снизится», — заключил Жениш Разаков.