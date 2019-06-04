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Экономика

Нацбанк просит не использовать иллюстрации сома в натуральную величину

В Национальном банке Кыргызстана обратились к населению с просьбой не использовать иллюстрации сома в натуральную величину, чтобы их не приняли за подлинные банкноты.

В НБ КР напоминают, что в Кодексе о нарушениях даже предусмотрена статья об использовании и воспроизведении изображений банкнот (монет) национальной валюты или каких-либо полуфабрикатов их изображений (в одном или нескольких цветах), которые по своим свойствам (размеру, цвету, изображению) могут быть приняты в платежном обороте за подлинные банкноты. За это нарушение предусмотрен штраф в 5,5 тысячи сомов для физических лиц и 17 тысяч сомов для юридических лиц.

«В соответствии с Кодексом о нарушениях воспроизведение изображения банкнот (монет) национальной валюты в одном или нескольких цветах без официального разрешения уполномоченного государственного органа (Национального банка) допускается, если изображение банкноты дано в сильно увеличенном (не менее 150 процентов) или сильно уменьшенном (менее 50 процентов) масштабе, а также в виде световой рекламы», — напомнили в Нацбанке.
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