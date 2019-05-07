Орозбек Дуйшеев: От разработки урана больше вреда, чем пользы

«От разработки урана больше вреда, чем пользы для экономики», — заявил сегодня на общественных слушаниях глава Ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызстана Орозбек Дуйшеев.
По его словам, сегодня нет единой политики в горнорудной отрасли. В итоге каждый делает то, что хочет. Результат — на 1 января 2019 года в стране выдали почти 2,8 тысячи различных лицензий.
Напомним, что компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы категорически против проекта. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.
Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили. Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории Кыргызстана.