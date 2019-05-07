Орозбек Дуйшеев: От разработки урана больше вреда, чем пользы

«От разработки урана больше вреда, чем пользы для экономики», — заявил сегодня на общественных слушаниях глава Ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызстана Орозбек Дуйшеев.

По его словам, сегодня нет единой политики в горнорудной отрасли. В итоге каждый делает то, что хочет. Результат — на 1 января 2019 года в стране выдали почти 2,8 тысячи различных лицензий.

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«Уран — вредное вещество. Кроме того, на месте разработки урана нарушается экология. Иссык-Куль еще с союзных времен был местом отдыха, поэтому принят отдельный закон о биосферной зоне. Уран республике не нужен, потому что нам не нужна атомная электростанция. Если разрабатывать урановые месторождения, от них не будет экономической пользы. Ведь на рекультивацию отвалов нужны миллиарды сомов. Мы потом ходим и просим у всех деньги на эти работы», — заключил Орозбек Дуйшеев.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы категорически против проекта. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили. Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории Кыргызстана.