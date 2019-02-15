С 2019 года при переоформлении авто не надо повторно платить налог

С 2019 года передача прав собственности на транспорт не является основанием для повторной уплаты налога. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, новый владелец автомобиля не будет уплачивать налог на движимое имущество за текущий год, если он уже был уплачен предыдущим владельцем.

Законом от 4 февраля 2019 года Налоговый кодекс дополнен нормой, в соответствии с которой передача прав собственности на объект имущества четвертой группы не является основанием для повторной уплаты налога на имущество при условии уплаты суммы налога налогоплательщиком.

«При государственной регистрации или перерегистрации прав собственности на объект имущества четвертой группы предъявляется документ об уплате суммы налога на имущество за текущий год. Введение этой нормы направлено на создание благоприятных условий для налогоплательщиков. Согласно старой редакции Налогового кодекса, владелец автотранспортного средства уплачивал налог в срок, устанавливаемый правительством, а также при полной или частичной передаче прав собственности на объект имущества в течение года новым владельцем в момент оформления», — подчеркнули в ГНС.

Напомним, по закону налогоплательщики обязаны ежегодно уплачивать налог на транспортное средство до 1 сентября.