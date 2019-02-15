10:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

С 2019 года при переоформлении авто не надо повторно платить налог

С 2019 года передача прав собственности на транспорт не является основанием для повторной уплаты налога. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, новый владелец автомобиля не будет уплачивать налог на движимое имущество за текущий год, если он уже был уплачен предыдущим владельцем.

Законом от 4 февраля 2019 года Налоговый кодекс дополнен нормой, в соответствии с которой передача прав собственности на объект имущества четвертой группы не является основанием для повторной уплаты налога на имущество при условии уплаты суммы налога налогоплательщиком.

«При государственной регистрации или перерегистрации прав собственности на объект имущества четвертой группы предъявляется документ об уплате суммы налога на имущество за текущий год. Введение этой нормы направлено на создание благоприятных условий для налогоплательщиков.  Согласно старой редакции Налогового кодекса, владелец автотранспортного средства уплачивал налог в срок, устанавливаемый правительством, а также при полной или частичной передаче прав собственности на объект имущества в течение года новым владельцем в момент оформления», — подчеркнули в ГНС.

Напомним, по закону налогоплательщики обязаны ежегодно уплачивать налог на транспортное средство  до 1 сентября.
Ссылка:
просмотров: 771
Версия для печати
Материалы по теме
Более 1 тысячи автолюбителей оштрафовали за неуплату налога в Кыргызстане
Налог на транспорт. Маратика из команды «Азия Микс» поймали во время рейда
Рейды по выявлению неплательщиков налога на транспорт начались в Кыргызстане
После истечения сроков уплаты налога на транспорт, жилье и землю пройдут рейды
Внимание, автовладельцы! Не забудьте уплатить транспортный налог
Депутаты предлагают отменить штраф за непредставление расчета по налогу на авто
Правительство Кыргызстана вернется к рассмотрению отмены налога на транспорт
Отсутствие спецнаклейки об уплате налога на транспорт является нарушением
Правительство Кыргызстана не хочет включать налог на транспорт в стоимость ГСМ
Для налоговиков Кеминского района, продававших наклейки, не придумали наказания
Популярные новости
Данные по&nbsp;торговле Кыргызстана с&nbsp;Узбекистаном расходятся на&nbsp;миллионы долларов Данные по торговле Кыргызстана с Узбекистаном расходятся на миллионы долларов
Правительство Кыргызстана готовит еще одну волну легализации имущества Правительство Кыргызстана готовит еще одну волну легализации имущества
Кодекс о&nbsp;нарушениях. Налогоплательщикам сделали послабления Кодекс о нарушениях. Налогоплательщикам сделали послабления
За&nbsp;январь международные резервы Кыргызстана выросли почти на&nbsp;$15 миллионов За январь международные резервы Кыргызстана выросли почти на $15 миллионов
Бизнес
Beeline: У&nbsp;любви нет даты Beeline: У любви нет даты
E-загранпаспорта Кыргызстана станут одними из&nbsp;самых продвинутых в&nbsp;СНГ E-загранпаспорта Кыргызстана станут одними из самых продвинутых в СНГ
Тариф для всей семьи от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Тариф для всей семьи от Мобильного оператора О!
Выбираем подарки на&nbsp;День влюбленных вместе с&nbsp;MegaCom Выбираем подарки на День влюбленных вместе с MegaCom